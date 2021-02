Tiger Woods está consciente e se recupera bem após cirurgias na perna

O jogador de golfe Tiger Woods foi operado com sucesso e se recupera bem do grave acidente de carro sofrido na última nesta terça-feira, 23, em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Comunicado médico divulgado na madrugada desta quarta-feira, 24, detalhou as lesões na perna sofrida pelo esportista americano de 45 anos, considerado uma lenda da modalidade, que está consciente.

Woods teve lesões expostas em duas partes da perna direita. Foi necessário introduzir uma haste na tíbia para estabilizar os ossos reparados e as lesões nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com parafusos e pinos. Após o acidente, Woods, que era a única pessoa presente no veículo, precisou ser retirado das ferragens por socorristas. A causa do acidente segue sendo investigada.

“O Sr. Woods sofreu lesões ortopédicas significativas na extremidade inferior direita, que foram tratadas durante uma cirurgia de emergência por especialistas do Harbor-UCLA Medical Center. As fraturas expostas cominutivas que afetam as porções superior e inferior da tíbia e dos ossos da fíbula foram estabilizadas pela inserção de uma haste na tíbia. Lesões adicionais nos ossos do pé e tornozelo foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O trauma no músculo e tecido mole da perna exigia a liberação cirúrgica da cobertura dos músculos para aliviar a pressão devido ao inchaço”, informou o doutor Anish Mahajan, diretor médico do hospital.

A conta oficial de Tiger Woods nas redes sociais reproduziu o comunicado e completou que o atleta está “acordado, consciente e se recuperando no quarto do hospital”. Sua família fez agradecimentos especiais ao corpo médico, funcionários do hospital e o Corpo de Bombeiros, além do apoio e mensagens de amigos e fãs.

Na véspera, também em comunicado, o departamento policial de Los Angeles disse que o veículo sofreu “grandes danos” e que Woods foi socorrido por equipe no local. Logo depois, foi conduzido a hospital próximo. A colisão ocorreu por volta das 7h12 (horário local), na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verde. Imagens aéreas mostram o veículo arremessado para fora da estrada.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pc.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Essa não foi a primeira vez que Tiger se envolveu em um acidente automobilístico. Em 2009, bateu o carro na região de Windermere, subúrbio de Orlando, na Flórida, quando perdeu o controle de um Cadilac, e sofreu ferimentos leves no rosto.

Na época, Woods, então uma das maiores estrelas do esporte mundial, enfrentou um enorme escândalo conjugal que culminou no fim de seu casamento e na quebra de milionários acordos publicitários. Após o acidente, diversas mulheres afirmaram ter um relacionamento com o golfista, que era casado com a modelo sueca Elin Nordegren, mãe de seus dois filhos.

Em 2017, Woods foi preso ao ser flagrado por policiais dormindo ao volante. O ícone do golfe negou embriaguez e justificou ter tomado medicamentos fortes que o levaram condição de confusão mental. Recuperado de diversas lesões nas costas e dos problemas pessoais, Woods voltou a vencer um torneio em 2018, após cinco anos de jejum. No ano seguinte, ergueu o troféu do Aberto dos Estados Unidos, conquistando seu 5º título de Master, o primeiro em 11 anos, chegando a 15 títulos de Major, como são chamados os principais torneios de golfe. Atualmente, é o 48º colocado do ranking do PGA Tour.