Tiger Woods dirigia em alta velocidade, diz xerife de Los Angeles

Tiger Woods estava dirigindo em alta velocidade quando bateu com um SUV no sul da Califórnia, há menos de dois meses, deixando-o gravemente ferido. O campeão de golfe estava de 135 a 140 quilômetros por hora em um trecho em declive que tinha um limite de velocidade de 72 quilômetros por hora, segundo o xerife do condado de Los Angeles, Alex Villanueva. Woods está na Flórida se recuperando de várias cirurgias.

O trecho da estrada é conhecido por acidentes e motoristas atingindo velocidades tão altas que há uma saída de emergência para veículos logo além do local onde Woods caiu. Villanueva atribuiu a queda de 23 de fevereiro exclusivamente ao excesso de velocidade e à perda de controle de Woods ao volante.

Os detetives não emitiram mandados de busca para obter amostras de sangue do atleta, que poderiam ter sido rastreadas para identificar traços de drogas ou álcool. Os investigadores, no entanto, fizeram uma busca no gravador de dados do SUV, conhecido como caixa preta, dias após o acidente.

Originalmente da área de Los Angeles, Woods voltou para casa em fevereiro para sediar o torneio Genesis Invitational, no Riviera Country Club, parte da PGA. Ele estava dirigindo um SUV emprestado a ele pelos organizadores da competição quando perdeu o controle do veículo. O SUV cruzou duas pistas em sentido contrário e arrancou uma árvore.