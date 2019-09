Tiago Nunes fala em retratação de erro histórico em título do Athletico-PR

Tiago Nunes não esqueceu de uma das maiores decepções da história do Athletico-PR durante a comemoração do título da Copa do Brasil. Na coletiva de imprensa após a conquista da taça, no estádio Beira-Rio, o treinador relembrou que o clube teve que jogar a final da Copa Libertadores da América de 2005 no campo do Internacional, pois a Arena da Baixada não comportava a capacidade suficiente na época.

“Hoje foi a oportunidade de retratar um erro histórico. Uma das memórias mais tristes do torcedor foi ter que disputar uma final da Libertadores fora de casa aqui no Beira-Rio. A gente sempre guardou isso com muita tristeza”, relembrou Tiago Nunes.

Para o técnico, foi a oportunidade de mudar a história. “A gente transforma o Beira-Rio em uma lembrança extraordinária”, disse. “Perdi uma final na base com o Juventude aqui e estava sentindo que tudo estava conspirando para ser nosso hoje”, completou um já molhado Tiago Nunes, após tomar o tradicional banho de água gelada dos jogadores na sala de imprensa.

Religioso, o técnico disse que está vivendo uma fase de “equilíbrio espiritual” e agradeceu família, amigos, clube e jogadores. “É um momento especial não só na minha vida, mas na do Athletico”.