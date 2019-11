Tiago Nunes assina por um ano e comanda Corinthians a partir de 2020

O técnico Tiago Nunes assinou contrato com o Corinthians na tarde desta quinta-feira 7. O novo treinador, porém, só vai assumir o time em janeiro, tendo vínculo até dezembro de 2020. Enquanto isso, o auxiliar Dyego Coelho continuará no comando interino da equipe. Em sua primeira partida, o ex-lateral conduziu o time à vitória sobre o Fortaleza por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, na última quarta-feira.

A intenção da diretoria do time paulista era ter Tiago Nunes já nas últimas rodadas do Brasileirão. O treinador, no entanto, pretende tirar um período descanso com a família até o ano que vem. Ele chegará com os auxiliares Evandro Fornari e o ex-meia Kelly, o analista de desempenho Pedro Sotero, e o preparador físico Túlio Flores.

A Fiel pede e o estagiário faz um corre pra atender. ELE CHEGOU! 🖊📃

Tiago Nunes será o comandante do Timão na temporada 2020! #BemVindoTiagoNunes pic.twitter.com/RRgC769xms — Corinthians (@Corinthians) November 7, 2019

O treinador vai substituir Fábio Carille, demitido após a derrota para o Flamengo por 4 a 1, no domingo passado. Tiago Nunes informou ao Athletico-PR sobre sua saída na última terça-feira. No mesmo dia, o diretor de futebol do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, desconversou sobre a contratação. Por outro lado, admitiu que um novo treinador deveria chegar apenas para a próxima temporada.

Tiago Nunes é uma das revelações da função e se tornou um dos mais valorizados da nova geração. Ele levou o Athletico ao título da Copa do Brasil, superando o Internacional e garantindo o time na próxima Libertadores. Aos 39 anos, o técnico deixou o Athletico com as conquistas do Paranaense de 2018, da Copa Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.