Thompson bate Curry no concurso de três pontos do Jogo das Estrelas da NBA

O teorema de Curry: os arremessos de três pontos estão transformando a NBA

Por mais difícil que seja bater Stephen Curry no atual momento que o armador do Golden State Warriors vive, um jogador foi capaz do feito: Klay Thompson, ala-armador e parceiro de Curry na franquia californiana, derrotou o MVP da NBA e saiu com o troféu no torneio de arremessos de três pontos realizado neste sábado, em mais um evento que antecede o All-Star Game, o Jogo das Estrelas da liga americana de basquete. Thompson foi mais preciso na competição que envolve arremessar 25 bolas, de cinco pontos diferentes da quadra, em apenas 60 segundos.

Na segunda rodada do torneio, realizado na cidade canadense de Toronto, apenas três jogadores permaneceram na disputa. Thompson foi o vencedor, Curry ficou na segunda colocação e Devin Booker, do Phoenix Suns, fechou em terceiro. James Harden, do Houston Rockets, JJ Redick, do Los Angeles Clippers, Kyle Lowry, do Toronto Raptors, C.J. McCollum, do Portland Trail Blazers e Khris Middleton, do Milwaukee Bucks foram eliminados na primeira rodada.

No torneio de enterradas, Zach LaVine, do Minnesota Timberwolves, derrotou Aaron Gordon, do Orlando Magic, e conquistou o bicampeonato da competição. Com a presença de Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Dikembe Mutombo, Tracy McGrady e George Gervin como jurados, o público em Toronto foi à loucura com as vibrantes jogadas.

Para finalizar a noite, Karl-Anthony Towns, também do Minnesota Timberwolves, derrotou Isaiah Thomas, do Boston Celtics, no torneio de habilidades. Na categoria, os jogadores mostram toda a sua capacidade técnica, e o calouro de 20 anos bateu o armador de 27.

Principal evento do final de semana, o Jogo das Estrelas será realizado neste domingo, às 23h (horário de Brasília), e contará com os astros da Conferência Leste da NBA enfrentando os da Oeste. Esta será a última disputa de Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, que já foi escolhido para o torneio em outras 18 oportunidades.

