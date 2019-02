Thomas Voeckler vence 10 etapa e é o líder entre os montanhistas

Se a última terça-feira foi dia de descanso para os ciclistas inscritos no Tour de France, a mais tradicional prova de ciclismo do mundo, esta quarta-feira não trouxe facilidades para os participantes. A décima etapa, entre as cidades de Mâcon e Bellegarde-sur-Valserine,teve 194,5 quilômetros de extensão, com direito a longos trechos de montanha, teve vitória do francês Thomas Voeckler, da equipe Europcar, que, de quebra, ainda assumiu a camisa branca com bolas vermelhas, a do líder entre montanhistas.

Mesmo com a vitória de Voeckler, o britânico Bradley Wiggins, da Sky, segue com a camisa amarela, a do líder geral da competição. A décima etapa ainda teve o italiano Michele Scarponi, da Lampre, e o alemão Jens Voigt, da RadioShack, na segunda e terceira posições, respectivamente.

Wiggins e Cadel Evans, segundo colocado na classificação geral, terminaram a etapa a 3min16s de Voeckler. Assim, a diferença de Wiggins para Evans na disputa pela camisa amarela se manteve com 1min53s. O britânico Christopher Froome, da Sky, ocupa a terceira colocação.

Nesta quinta-feira, os ciclistas voltam a disputar mais uma etapa, a de número 11, com 148 km de percurso, entre as cidades de Albertville e La Toussuire-Les Sybelles, previstas para ser uma das mais intrincadas do Tour de France, já que é composta por subidas, em terreno apertado com poucos trechos planos.