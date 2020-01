Thiem elimina Nadal e chega à semifinal do Aberto da Austrália Com a derrota, o tenista espanhol, número 1 do mundo, adiou sonho de igualar Federer como maior vencedor de Grand Slams Por Danilo Monteiro - 29 jan 2020, 11h27

Dominic Thiem venceu nesta quarta-feira 29 o favorito Rafael Nadal, número 1 do ranking da ATP, em jogo válido pelas quartas de final do Aberto da Australian. A vitória, com parciais de 7/6, 7/6, 4/6 e 7/6, dará ao austríaco, atual 5º colocado no ranking masculino, a oportunidade de disputar sua primeira semifinal na competição, assim como seu próximo adversário, o alemão Alexander Zverev.

Nadal lutava para igualar o recorde de maior vencedor de Grand Slams na história, que, por ora, pertence a Roger Federer, com 20 troféus. A diferença entre os rivais pode aumentar ainda no Australian Open, pois o suíço, terceiro do ranking, está na semifinal, e enfrenta o favorito Novak Djokovic, vencedor de 16 Grand Slams na carreira, que cada vez mais se aproxima da dupla “Fedal”. Caso Federer seja eliminado, o rival espanhol terá nova chance de buscar o feito em seu torneio favorito: Roland Garros, onde sagrou-se campeão em 12 oportunidades.

No outro lado da semifinal, Thiem e Zverev representam a nova geração do tênis, que se aproxima a cada ano dos três maiores tenistas do mundo, praticamente intocáveis nas últimas duas décadas. O alemão, aos 22 anos, fará sua primeira semifinal de Grand Slam na carreira, depois de eliminar nesta quarta o suíço Stan Wawrinka, campeão na Austrália em 2014, por 3 sets a 1 (parciais de 1/6, 6/3, 6/4, 6/2).

Thiem enfrentará Zverev na próxima sexta, às 5h30 (de Brasília), enquanto Djokovic e Federer reeditam a final de Wimbledon na próxima quinta, também às 5h30. Na chave feminina, as semifinais acontecem na sexta-feira. A australiana Ashley Barty joga contra a americana Sofia Kenin às 0h e, logo depois, a romena Simona Halep terá confronto contra a espanhola Garbiñe Muguruza.

Confira os jogos de semifinal do Australian Open:

Masculino:

Novak Djokovic (1º) x Roger Federer (3º)

Dominic Thiem (5º) x Alexander Zverev (7º)

Feminino:

Ashley Barty (1ª) x Sofia Kenin (15ª)

Simona Halep (4ª) x Garbiñe Muguruza (32ª)