Thiago Silva critica comportamento de Messi em amistoso

O experiente zagueiro Thiago Silva, capitão da Seleção Brasileira na derrota contra a Argentina, criticou Lionel Messi de forma incisiva após a partida disputada em Riad nesta sexta-feira. O defensor ainda reprovou o astro pelo bate-boca com o técnico Tite.

De acordo com Thiago Silva, Messi agiu de maneira deliberada na tentativa de influenciar a arbitragem do neozelandês Matthew Conger. Na visão do zagueiro, o juiz errou ao marcar pênalti de Alex Sandro sobre o argentino no lance que originou o único gol da partida.

“Ele quis comandar o jogo, quis apitar. Deu dois bicões na bola e o juiz não fez nada. Discutia com o árbitro e o árbitro ficava rindo. A admiração tem que ser deixada de lado”, declarou Thiago Silva em declarações.

Lionel Messi, por sua vez, em entrevista ao TyC Sports, admitiu que não tem convicção sobre a marcação do pênalti. “Na verdade, não sei se foi. Caí pela inércia. Acho que me toca, mas não sei”, afirmou o camisa 10, que voltou após dura punição aplicada pela Conmebol.

Messi teve atuação decisiva no amistoso e, além de fazer o gol, deu trabalho ao goleiro Alisson em mais duas oportunidades. Em sua entrevista coletiva, o técnico Tite revelou que discutiu com o adversário, episódio comentado em tom crítico pelo capitão Thiago Silva.

“É difícil, porque a gente fala tanto de educação e um dos caras mais admirados do futebol mandar. Não vou dizer um senhor de idade, porque ele vai ficar bravo comigo, mas mandar um treinador calar a boca. Por mais que você tenha rivalidade, a educação deve estar em primeiro lugar”, discursou.