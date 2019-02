Thiago Pereira espera coroar ascensão de sua carreira com medalha em Londres

Waldheim García Montoya.

São Paulo, 19 mai (EFE).- O nadador brasileiro Thiago Pereira, um dos mais premiados nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara no ano passado, espera coroar a ascensão de sua carreira esportiva com uma medalha nos Olímpicos de Londres, que serão disputados entre os dias 27 de julho e 12 de agosto.

‘Acho que posso conseguir uma medalha nos Jogos, pois fiz grandes provas no ano passado e estou agora muito bem treinado’, assinalou à Agência Efe Thiago em entrevista por e-mail e em meio a suas viagens para as últimas competições prévias para sua participação em Londres.

Na temporada de 2011 e agora em 2012, o nadador brasileiro conseguiu resultados importantes na prova dos 200 metros medley, sua especialidade, mas também mostrou progressos em outras modalidades.

‘Em 2011 tive grandes surpresas, como em Santa Clara, nos Estados Unidos, onde foi uma de minhas melhores competições tanto nos 200 metros medley como nas outras provas’, disse o nadador de 26 anos e nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Em Londres, Thiago disputará seus terceiros Jogos Olímpicos, mas o nadador ainda não se atreve a afirmar se na capital britânica conseguirá o ponto mais alto de seu nível.

‘Não há como saber, só nos próximos anos, pois o esporte mudou e há nadadores com quase 40 anos disputando medalhas’, declarou.

Após conseguir em 2004 o título mundial em piscina curta dos 200 metros medley no campeonato disputado em Indianápolis, Thiago se dedicou a aperfeiçoar essa prova e repetiu a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro 2007 e Guadalajara 2011.

Nas últimas disputas pan-americanas realizadas em território mexicano, o brasileiro subiu também ao mais alto do pódio nas provas de 100 e 200 metros costas, 400 metros medley e nas equipes de 4×400 livres e medley, ganhando um total de seis medalhas de ouro, as mesmas conseguidas quatro anos antes no Rio de Janeiro.

‘A atuação destacada em Guadalajara serviu para me dar uma motivação a mais, mas agora estou com uma motivação total para as Olimpíadas’, ressaltou o nadador.

Thiago acredita também no desempenho em Londres dos outros nadadores da equipe brasileira, liderada por César Cielo, campeão dos 50 metros livres nos últimos Jogos Olímpicos.

‘Nos dois últimos jogos vemos que estamos melhorando, além de César (Cielo) e eu, tivemos também em Pequim Kaio Márcio na final olímpica, cada ano que passa temos sempre alguém aparecendo e isso é muito bom para a natação brasileira’, ressaltou.

O desportista espera que a consagração total para a natação brasileira chegue dentro de quatro anos, quando o país será anfitrião dos Jogos Olímpicos.

‘A natação brasileira caminha muito melhor e vamos ver isso nos próximos jogos (de Londres), mas queremos muito nossa consagração aqui no Brasil, nos Jogos de 2016’, expressou o nadador, que em 2007 ostentou o recorde mundial dos 200 metros medley em piscina curta, com marca de 1m53s14. EFE