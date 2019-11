Thiago Neves pediu para Cruzeiro pagar salários antes do jogo com CSA

A crise técnica e financeira do Cruzeiro ganhou mais um capítulo na madrugada desta sexta-feira. A rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, obteve um áudio do meia Thiago Neves em que ele pede ao presidente do Conselho Deliberativo do clube, Zezé Perrella, para pagar ao elenco parte dos salários atrasados antes da partida da última quinta contra o CSA, no Mineirão, como forma de incentivo ao elenco.

“Vê se você não consegue pelo menos pagar esses outros 60% (do salário) antes do jogo de quinta-feira. Porque aí não precisa nem ter bicho para ganhar jogo”, pediu o jogador na mensagem. Thiago Neves afirmou que o Cruzeiro tinha obrigação de vencer. “É uma motivação a mais para a gente. Acertar o salário e aí você não precisa arrumar uma premiação para ganhar o jogo porque é obrigação da gente ganhar esse jogo. Se a gente não ganhar do CSA, pelo amor de Deus”, completou.

Apesar disso, na noite de quinta-feira o time perdeu por 1 a 0 para o time alagoano dentro do Mineirão. Thiago Neves ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. O Cruzeiro continua na zona de rebaixamento com 36 pontos, um a menos do que o Ceará, o 16.º colocado. No segunda-feira a equipe mineira enfrenta o Vasco, em São Januário, com a necessidade de vencer.

Segundo a rádio Itatiaia, a parcela de 60% do salário cobrada por Thiago Neves diz respeito aos vencimentos de setembro. O elenco recebeu somente 40% do total. O salário de outubro será pago nos próximos dias e o de novembro deve ser quitado apenas na próxima semana. “Faz esse esforço pra gente aí, até quinta-feira tentar acertar esses 60% que está atrasado do salário”, disse o meia.