Thiago Monteiro bate Verdasco e avança às quartas de final em Hamburgo

Thiago Monteiro vem tendo atuações surpreendentes no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. Um dia depois de bater o francês Gilles Simon, um ex-top 10 do ranking da ATP, na primeira rodada, o tenista cearense de 24 anos derrotou o experiente espanhol Fernando Verdasco (33º do mundo) nesta quarta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 7/5.

Com o triunfo sobre Verdasco, seu sétimo na carreira profissional contra um tenista Top 50 do ranking da ATP, Monteiro (146 do mundo) avançou às quartas de final do torneio disputado em quadras de saibro, na qual enfrentará o eslovaco Jozef Kovalik. Nova vitória garante o retorno do atual número 1 do Brasil ao Top 100 mundial.

O próximo jogo, por sinal, terá gosto de revanche para Thiago Monteiro, que também contou com a sorte no torneio alemão. O brasileiro foi derrotado na última rodada do qualifying pelo próprio Kovalik, mas entrou na chave principal como “lucky loser”, ou seja, foi sorteado após a desistência de um tenista que estava garantido.