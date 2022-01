The Best: Fifa escolhe hoje o melhor jogador de futebol de 2021

Acontece nesta segunda-feira, 17, a premiação Fifa The Best 2021, que consagrará o melhor jogador e jogadora de futebol do mundo em 2021. O evento começará às 15h (horário de Brasília) em Zurique, na Suíça.

Os finalistas são o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, o argentino Lionel Messi, do PSG, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool. Entre os três, apenas Salah não conquistou nenhum título em 2021, já que Lewandowski levou o Campeonato Alemão e Messi venceu seu primeiro título com a camisa argentina (a Copa América).

Entre os três, Lewandowski marcou o maior número de gols no ano, enquanto Messi foi responsável pelo maior número de assistências e Salah participou de mais jogos. O polonês é o atual vencedor do prêmio, cujo maior ganhador na história é camisa 10 argentino, com seis troféus.

Como o craque do PSG venceu a Bola de Ouro -prêmio concedido pela revista France Football – há pouco mais de um mês, pode-se dizer que ele é considerado o favorito a uma nova vitória.

Além do prêmio de melhor jogador do ano, o Fifa The Best consagra também a melhor jogadora, os melhores goleiros de cada sexo e o melhor treinador, entre outras premiações, como a de gol mais bonito do ano.