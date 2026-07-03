Teve de tudo: a eletrizante vitória de Cristiano Ronaldo que selou o adeus de Modrić

Portugal eliminou a Croácia por 2 a 1 na noite dessa quinta-feira, 2, em um dos jogos mais emocionantes da Copa do Mundo de 2026 – com direito a um duelo de “não-despedida” entre Cristiano Ronaldo e Luka Modrić.

Após um primeiro tempo sem emoções, o jogo foi marcado por uma série de reviravoltas e um protagonista: o VAR. Foram duas decisões polêmicas e determinantes.

Aos 14 minutos, Perisic abriu para a Croácia. Oito minutos depois, aos 20, o árbitro marcou um penâlti após checagem no VAR. Cristiano Ronaldo fez e deixou tudo igual em Toronto, no Canadá. Aos 37 minutos, o craque foi substituído.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Gonçalo Ramos virou para Portugal de cabeça – após um cruzamento perfeito de Rafael Leão. Parecia ser o fim, mas aos 57 minutos do segundo tempo a Croácia empatou.

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O que se viu nos cinco minutos seguintes foi uma crueldade para todos os lados e a decisão – no VAR – ficou por conta do “eletrocardiograma” da bola. Gol anulado, Croácia eliminada e Portugal nas oitavas contra a Espanha, no que pode vir a ser o melhor jogo do Mundial de 2026 – na próxima segunda-feira, 6, às 16h.

A partida dessa quinta também pode ter marcado a despedida de Luka Modrić. Aos 40 anos e em sua quinta Copa do Mundo, o craque levou a seleção à final de 2018 e ao terceiro lugar em 2022. No fim, se despediu do eterno companheiro de Real Madrid, que tentará repetir os feitos do amigo – ou, quem sabe, ir além.

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