Terry elogia defesa do Chelsea contra o Barça e até provoca Mourinho

O zagueiro John Terry deixou o gramado do Stamford Bridge radiante após a vitória do Chelsea sobre o Barcelona, por 1 a 0, no jogo de ida pela semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Até o técnico do Real Madrid, José Mourinho, foi provocado.

‘Fomos excepcionais defensivamente, do primeiro ao último minuto’, exaltou o defensor, lembrando que a vitória foi conquistada graças à forte marcação imposta sobre os principais nomes do adversário – foi após uma bola perdida por Lionel Messi que Drogba marcou.

‘O Mourinho disse que o Barcelona vai estar na final. Vamos ver o que dirá agora’, acrescentou, fazendo referência a uma declaração do treinador merengue logo após a definição dos quatro semifinalistas.O jogo de volta será na próxima terça-feira, no Camp Nou. O Barcelona precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Vitória por 1 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

Na outra chave, estão Real Madrid e Bayern de Munique. Os alemães, jogando em casa, venceram por 2 a 1 nesta terça-feira. A decisão será na quarta que vem, no Santiago Bernabéu, em Madri.