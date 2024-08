Terceiro ouro em Paris: Duda e Ana Patrícia derrotam dupla canadense e são campeãs

Fazendo jus ao favoritismo e à posição de dupla número 1 no ranking mundial, Duda e Ana Patrícia derrotaram as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Paredes na final do vôlei de praia em Paris nesta sexta-feira, 9. O ouro é o terceiro do Brasil nessa Olimpíada e se soma às conquistas de Rebeca Andrade e Bia Souza.

Duda e Ana Patrícia repetem a conquista de Sandra Pires e Jackie Silva nos Jogos de Atlanta, em 1996, a primeira medalha de ouro para mulheres brasileiras.

Embora as canadenses tenham começado com força, chegando a abrir 8 a 2 no primeiro set, as brasileiras mostraram o porque de terem chegado à final, sobretudo com defesas contundentes e boas bolas abertas na ponta por Ana Patrícia, conseguindo o primeiro set. No segundo, as canadenses se saíram melhor.

No tie-break, Duda e Ana Patrícia pressionaram a dupla adversária, forçando as bolas em cima de Melissa. As adversárias chegaram até a reclamar com os árbitros sobre olhares intensos feitos por Ana Patrícia a cada ponto. Nada que mudasse o destino: medalha garantida, mais um ouro para o Brasil.