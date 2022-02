Tensão de Rússia e Ucrânia pode mudar estádio de final da Champions

A final da Liga dos Campeões pode ser impactada diretamente pelos conflitos envolvendo Rússia e Ucrânia. Marcada para o dia 28 de maio, a decisão aconteceria na Gazprom Arena, na cidade russa de São Petesburgo. Segundo o jornal inglês The Times, as autoridades do futebol europeu cogitam a mudança de sede e já tem até um estádio como opção: o de Wembley, em Londres.

Além disso, a pressão política é outro motivo que pode influenciar a mudança. A Uefa estaria sediando uma final em um país que já vem sendo alvo de críticas por conta da postura contra a Ucrânia. Existiria, ainda, a chance de torcedores de outros países serem proibidos de viajar para São Petesburgo pelo fato de a Rússia ser alvo de sanções políticas e econômicas.

Se realmente a mudança acontecer, essa será a segunda vez em que uma final de Liga dos Campeões é adiada em São Petesburgo. Em 2019, por conta do alto índice de casos de Covid-19 na cidade, o local precisou ser trocado por Lisboa.

Nas últimas semanas, as tropas russas avançaram na fronteira com a Ucrânia sob ordem do presidente Vladimir Putin, o que foi entendido como uma invasão ao país e as potências seguem em negociação para a retirada das tropas russas.

A gravidade da situação é tão alta que algumas companhias aéreas europeias estão suspendendo ou reduzindo voos para os dois países diante do cenário atual.

Já nas oitavas de final da competição, a Champions segue com quatro times ingleses: Manchester City, Chelsea, Manchester United e Liverpool.