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Esporte

Tenista sérvio é suspenso por décadas e multado em por corrupção no esporte

Stefan Milićević, de 29 anos, foi punido pela Itia após manipular partidas, aliciar competidores profissionais e ignorar investigação oficial

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 12h20 | Atualizado em 15 out 2026, 12h30
Jovem tenista branco, de cabelo castanho e barba rala, usando bandana e uniforme vinho com logo da Universidade de Minnesota, segurando uma raquete vermelha e branca, olhando para a direita em uma quadra com fundo escuro
Stefan Milićević: suspensão e multa (gophersports/Reprodução)
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A Agência Internacional de Integridade do Tênis (Itia ) suspendeu o tenista sérvio Stefan Milićević por 24 anos, além de impor uma multa de 70 mil dólares, por infrações graves às regras anticorrupção do tênis mundial. A sanção formal foi comunicada pela agência nesta quinta-feira, 15, com efeitos a partir de 9 de outubro e vigência até 8 de outubro de 2050. A penalidade foi aplicada após o jogador ser considerado responsável por manipular e tentar manipular resultados de partidas, bem como estruturar um esquema ilícito de recrutamento de colegas no circuito profissional entre os anos de 2022 e 2024.

O atleta de 29 anos, que registrou como melhor classificação da carreira o posto de número 1.338 no ranking mundial de simples em agosto de 2014, foi formalmente acusado de fraudar o desfecho de seis partidas. Em cinco desses confrontos manipulados, o próprio jogador estava disputando a partida em quadra. As acusações documentadas pela Itia apontam também que Milićević tentou fraudar o resultado de outros seis confrontos ao longo do mesmo período.

Além das fraudes em seus próprios jogos, os dados apurados indicam uma participação ativa de Milićević na formação de um esquema ilícito no circuito. O atleta foi acusado de aliciar ou tentar aliciar múltiplos tenistas profissionais como parte de uma rede de corrupção, resultando na manipulação efetiva de partidas por parte de outros atletas. As irregularidades motivaram a abertura de um processo investigativo por parte da Itia ao longo de 2026.

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Durante a apuração, no entanto, Milićević recusou-se a participar do processo e não colaborou com as autoridades. Segundo a entidade reguladora, foram realizadas sete tentativas formais de comunicação, por meio de diferentes canais, para buscar uma resposta ou manifestação por parte do jogador, todas ignoradas. Após a conclusão da averiguação, uma Notificação de Infração Grave (Notice of Major Offense) foi emitida em 24 de setembro. Sem qualquer resposta do tenista, a sanção de 24 anos de inabilitação e a multa financeira entraram em vigor de forma compulsória, conforme previsto nos regulamentos e nas Diretrizes de Aplicação de Sanções da entidade.

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Com a punição estabelecida até outubro de 2050, Milićević está completamente banido de exercer qualquer atividade oficial no esporte. Durante o período de suspensão, o sérvio está impedido de competir, atuar como técnico ou mesmo comparecer a qualquer evento organizado ou sancionado pela World Tennis, WTA, ATP, torneios do Grand Slam ou federações nacionais de tênis.

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