A russa Mirra Andreeva conquistou neste sábado (6) o título de Roland Garros pela primeira vez na carreira. Na decisão disputada em Paris, a tenista de 19 anos superou a polonesa Maja Chwalinska por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, e levantou o primeiro troféu de Grand Slam de sua trajetória profissional.

Cabeça de chave número 8 do torneio, Andreeva confirmou o favoritismo diante da surpresa da competição. Com a vitória, a jovem russa reforçou sua condição de uma das principais promessas do tênis feminino e consolidou sua ascensão entre as atletas de destaque do circuito.

A conquista também colocou Andreeva em um seleto grupo de campeãs precoces. Ela se tornou a primeira adolescente a vencer Roland Garros desde a polonesa Iga Swiatek, campeã em 2020, além de ser a vencedora mais jovem do torneio parisiense desde Monica Seles, que triunfou aos 18 anos em 1992.

Antes mesmo da decisão, a russa já havia alcançado uma marca relevante ao se tornar a quinta tenista mais jovem a disputar uma final de Roland Garros nos últimos 30 anos.

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O início da partida foi equilibrado, com as duas finalistas demonstrando nervosismo e alternando momentos de domínio. Chwalinska, atual número 114 do ranking mundial e considerada a zebra da competição, conseguiu dificultar o jogo da adversária ao variar o ritmo das trocas e utilizar bolas mais altas e deixadas.

A polonesa chegou a abrir vantagem de 3/2 na primeira parcial, aproveitando o apoio da torcida presente na quadra Philippe-Chatrier. Andreeva, no entanto, ajustou seu jogo ao longo do set e passou a controlar melhor os pontos.

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Após uma quebra de saque no sétimo game, a russa assumiu o comando da partida. Com maior regularidade nas trocas e melhor adaptação às condições de vento em Paris, ela neutralizou a estratégia da rival e fechou o primeiro set em 6/3.

No segundo set, Andreeva elevou ainda mais o nível de atuação. A campeã venceu os cinco primeiros games do segundo set e pressionou constantemente o serviço da adversária, que atuou com a coxa esquerda enfaixada após uma campanha de dez partidas no torneio.

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Chwalinska ainda evitou sofrer um “pneu” e chegou a quebrar o saque da russa quando ela servia para o título. A reação, porém, foi breve. Andreeva voltou a pressionar no game seguinte, criou três oportunidades para encerrar a partida e converteu a primeira delas com uma esquerda vencedora, garantindo o título mais importante de sua carreira até o momento.