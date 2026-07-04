Tenista italiano ‘surfa’ como Matheus Cunha após vitória em Wimbledon; confira vídeo

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Em um crossover inusitado entre Wimbledon e a Copa do Mundo, o tenista italiano Flavio Cobolli imitou a famosa comemoração de “surfe” de Matheus Cunha após uma vitória épica. O gesto, uma aposta com seu treinador, encantou o jogador brasileiro, conectando os mundos do futebol e do tênis.

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O fã de esporte que divide as atenções entre a Copa do Mundo e o torneio de Wimbledon neste mês de julho assistiu a um verdadeiro crossover neste sábado, 4. O responsável foi o italiano Flavio Cobolli que imitou a comemoração de Matheus Cunha após sua vitória contra Karen Khachanov por 3 a 2, com parciais de 0/6, 7(7)/6(4), 6(5)/7(7), 6/2 e 6/2. Como o brasileiro, o tenista “surfou” na grama londrina e revelou ser fã do camisa 9 da seleção pentacampeã.

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“Foi uma aposta com o meu treinador. Estamos acompanhando a Copa do Mundo, e esse é o atacante brasileiro que eu adoro imitar esse tipo de comemoração. Faz três dias que eu estava esquecendo de fazê-la. Mas hoje eu não podia esquecer”, disse Cobolli em entrevista depois da vitória suada.

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Nos comentários da publicação de Wimbledon, Cunha respondeu que adorou o gesto do italiano.

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Cobolli chegou em Wimbledon com a chancela de vice-campeão do último Grand Slam da temporada, Roland Garros, em que perdeu para Alexander Zverev na final. No torneio inglês, passou por Mariano Navone, James Duckworth e agora Khachanov com um toque verde e amarelo. Nas oitavas de final, enfrentará o australiano Alex De Minaur, cabeça de chave número 5, na segunda, 6, com horário a definir.

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Matheus Cunha também se prepara para jogar as oitavas de final, mas na Copa do Mundo. O jogador é titular na equipe do treinador compatriota de Cobolli, Carlo Ancelotti, e já marcou três gols nos quatro jogos que disputou no Mundial. Com a lesão de Paquetá, o camisa 9 pode assumir uma posição mais recuada para ajudar na criação das jogadas. O Brasil entra em campo neste domingo, 5, contra a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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