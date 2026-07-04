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Esporte

Tenista italiano ‘surfa’ como Matheus Cunha após vitória em Wimbledon; confira vídeo

Flavio Cobolli, compatriota de Ancelotti, revelou ser fã do jogador do Manchester United

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 18h26 | Atualizado em 4 jul 2026, 18h29
Um tenista de camiseta e shorts brancos, com faixa branca no pulso, agacha-se na quadra verde de grama, estendendo as mãos para frente. Ao fundo, uma multidão assiste, e um árbitro de camisa branca e gravata verde está sentado em uma cadeira alta. Raquetes de tênis vermelhas e uma bolsa branca estão no chão.
Flavio Cobolli 'surfa' em Wimbledon (James Fearn/Getty Images)
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O fã de esporte que divide as atenções entre a Copa do Mundo e o torneio de Wimbledon neste mês de julho assistiu a um verdadeiro crossover neste sábado, 4. O responsável foi o italiano Flavio Cobolli que imitou a comemoração de Matheus Cunha após sua vitória contra Karen Khachanov por 3 a 2, com parciais de 0/6, 7(7)/6(4), 6(5)/7(7), 6/2 e 6/2. Como o brasileiro, o tenista “surfou” na grama londrina e revelou ser fã do camisa 9 da seleção pentacampeã. 

 

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“Foi uma aposta com o meu treinador. Estamos acompanhando a Copa do Mundo, e esse é o atacante brasileiro que eu adoro imitar esse tipo de comemoração. Faz três dias que eu estava esquecendo de fazê-la. Mas hoje eu não podia esquecer”, disse Cobolli em entrevista depois da vitória suada.

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Nos comentários da publicação de Wimbledon, Cunha respondeu que adorou o gesto do italiano.

Comentário de cunha com foto de perfil de um homem negro de perfil, barba, cabelo curto, usando camiseta azul, em fundo escuro. O texto diz Love that @flavio_cobbo seguido por emojis de surfista, rosto piscando e BR. Abaixo, 1 h, 1248 curtidas, Responder, Ver tradução e Ver respostas (5)
Matheus Cunha responde a comemoração de Flavio Cobolli (Instagram/Reprodução)
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Cobolli chegou em Wimbledon com a chancela de vice-campeão do último Grand Slam da temporada, Roland Garros, em que perdeu para Alexander Zverev na final. No torneio inglês, passou por Mariano Navone, James Duckworth e agora Khachanov com um toque verde e amarelo. Nas oitavas de final, enfrentará o australiano Alex De Minaur, cabeça de chave número 5, na segunda, 6, com horário a definir. 

Dois jogadores de futebol brasileiros, com camisas amarelas e shorts brancos, comemoram um gol no campo verde. O jogador à esquerda, com a camisa 20, sorri e gesticula com as mãos abertas. O jogador à direita, com a camisa 9, também sorri, olhando para o colega. Ambos usam chuteiras e meias rosa, com torcedores ao fundo.
Lucas Paquetá e Matheus Cunha “surfam” em comemoração do gol do Brasil (Robert Cianflone/Getty Images)
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Matheus Cunha também se prepara para jogar as oitavas de final, mas na Copa do Mundo. O jogador é titular na equipe do treinador compatriota de Cobolli, Carlo Ancelotti, e já marcou três gols nos quatro jogos que disputou no Mundial. Com a lesão de Paquetá, o camisa 9 pode assumir uma posição mais recuada para ajudar na criação das jogadas. O Brasil entra em campo neste domingo, 5, contra a Noruega, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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TAGS:
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