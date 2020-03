Tenista de 19 anos Thiago Wild é campeão do ATP de Santiago

Thiago Wild conquistou um feito que nem Gustavo Kuerten conseguiu. O paranaense de 19 anos superou o norueguês Casper Ruud na final do ATP de Santiago, no Chile, e se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar uma competição na categoria. Wild venceu com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 para ficar com a taça.

Com o título, Thiago Wild alcançou a sua melhor posição na carreira no ranking da ATP. O brasileiro se aproximou do grupo dos cem melhores tenistas do mundo e agora é o 113º colocado.

Natural de Marechal Candido Rondon (PR), Wild superou Guga como o mais jovem brasileiro a vencer um evento ATP. Guga venceu Roland Garros com 20 anos e 9 meses em junho de 1997 – Wild tem 19 anos e 11 meses. “Estou muito feliz, mas focado na final. Depois do torneio poderei analisar as sensações que estou sentindo, não vou pensar em outras coisas”, disse Wild.

No caminho para a glória, o tenista superou o principal favorito para o título do torneio, o chileno Cristian Garín, 18º do mundo e que vinha de dez triunfos seguidos e títulos do Rio Open e Córdoba, na Argentina. Além disso, deixou para trás o argentino Juan Londero, 63º do ranking mundial, e o argentino Facundo Bagnis, número 131.