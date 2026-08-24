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Tenista campeã de Wimbledon recorre contra suspensão após recusar antidoping

Tcheca Marketa Vondrousova alega que 'teste surpresa' ocorreu em horário incomum e que agente responsável não seguiu protocolo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 14h33 | Atualizado em 24 ago 2026, 14h53
Tenista loira com rabo de cavalo, viseira branca, regata branca e laranja, saia-short laranja, segura uma raquete azul e branca, em quadra escura com logo ELITE ELEVEN ao fundo
Marketa é campeã de Wimbledon e já foi número 6 no ranking mundial (Robert Prange/Getty Images)
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Tenista campeã de Wimbledon recorre contra suspensão após recusar antidoping Priorizar nos meus resultados Google

A tenista tcheca Marketa Vondrousova, campeã de Wimbledon em 2023, recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra sua suspensão de quatro anos por ter se negado a realizar um teste antidoping no final de 2025, informou a instância máxima da justiça desportiva nesta segunda-feira, 24.

Um porta-voz da Corte confirmou a informação à AFP. Antiga número 6 do ranking da WTA, Vondrousova foi punida pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA), no fim de 2025. À época, uma agente oficial foi até a casa da atleta e solicitou um exame surpresa às 20h do dia 3 de dezembro. Como resposta, a ITIA aplicou a mesma punição que aplica a atletas que recebem um teste de antidoping positivo.

Segundo Marketa, a agente da ITIA chegou à sua casa “tarde da noite, sem se identificar claramente e sem seguir o protocolo”. A atleta recusou o teste alegando estresse e questões de saúde mental, assim como preocupações com sua segurança. A audiência ainda não tem data marcada, mas geralmente acontece nos meses posteriores ao recurso, a portas fechadas, a não ser que Vondrousova solicite que seja pública, algo que é raro.

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Suspensa pela ITIA até 21 de junho de 2030, a tenista de 27 anos não disputa torneios do circuito da WTA desde janeiro. Em sua última participação em Grand Slams, no US Open, em agosto de 2025, ela chegou às quartas de final, mas não pôde seguir na competição devido a uma lesão.

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Vondrousova ganhou destaque em 2023, quando foi campeã de Wimbledon ao derrotar na final a tunisiana Ons Jabeur, tendo iniciado o torneio na 42ª posição do ranking. Ela também acumula outras conquistas importantes, como chegar à final de Roland Garros em 2019 — quando foi derrotada pela australiana Ashleigh Barty — e a medalha de prata no torneio de simples dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

(com AFP)

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