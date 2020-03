Tenista brasileiro de 19 anos vai à final de ATP no Chile e faz história

O tenista brasileiro Thiago Wild, de 19 anos, fez história na noite de sábado 29. Com tranquilidade, ele superou o argentino Renzo Olivo, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, e garantiu lugar na final do ATP de Santiago, no Chile. A façanha o torna o mais jovem brasileiro a disputar uma decisão de ATP na história – sendo que o Brasil não tinha um representante na luta pelo título de um ATP desde abril de 2017, com Thomas Bellucci, em Houston, nos Estados Unidos.

Atual número 182 no ranking mundial, Wild vai enfrentar o tenista norueguês Casper Ruud, outro jovem prodígio, de 21 anos, na decisão do certame. A partida será disputada neste domingo, 1º, às 16h. O embate não será fácil. Ruud passou pelo espanhol Albert Ramos, um dos favoritos, na semifinal do torneio, e conquistou o título no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, há duas semanas.

Thiago, porém, mira o título. “Quando entramos em um torneio sempre pensamos que podemos ganhar, esse é o objetivo”, disse. “Nós dois estamos na final, então os dois têm boas chances de ganhar.”

Natural de Marechal Candido Rondon (PR), Wild tentará superar Gustavo Kuerten como o mais jovem brasileiro a vencer um evento ATP. Guga venceu Roland Garros com 20 anos e 9 meses em junho de 1997 – Wild tem 19 anos e 11 meses. “Estou muito feliz, mas focado na final. Depois do torneio poderei analisar as sensações que estou sentindo, não vou pensar em outras coisas”, disse Wild.

No caminho para a glória, o tenista superou o principal favorito para o título do torneio, o chileno Cristian Garín, 18º do mundo e que vinha de dez triunfos seguidos e títulos do Rio Open e Córdoba, na Argentina. Além disso, deixou para trás o argentino Juan Londero, 63º do ranking mundial, e o argentino Facundo Bagnis, número 131.