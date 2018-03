Tênis: Venus Williams derrota irmã Serena em Indian Wells

A americana Venus Williams derrotou a irmã mais nova, Serena na noite desta segunda-feira, em partida válida pela terceira rodada do torneio de tênis de Indian Wells, nos Estados Unidos. Venus, de 37 anos, superou a irmã, de 36, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e enfrentará nas oitavas de final Anastasija Sevastova, da Letônia.

Serena retornou ao circuito da WTA em Indian Wells. A americana, que foi mãe em setembro, não disputava um torneio oficial desde o Aberto da Austrália de janeiro de 2017, no qual foi campeã, já grávida da filha Alexis Olympia. Seu retorno aos treinamentos foi adiado por complicações médicas após o nascimento de sua filha com Alexis Ohanian, fundador do site Reddit.

Nesta segunda-feira, Serena elogiou o desempenho da irmã mais velha e admitiu estar longe de sua melhor forma. “Eu definitivamente a conheço bem, mas Venus jogou um pouco melhor do o habitual, ela sacou de forma muito consistente, simplesmente fez tudo muito bem”, disse Serena, após a partida.

“Errei bolas que não costumo errar”, disse a maior campeã da história do tênis feminino, que atualmente está sem ranking por ter ficado um ano inativa. “Esse não é exatamente o nível que quero atingir, mas eu chegarei lá.” Serena ainda lidera o confronto direto contra Venus, por 17 a 12. A irmã mais velha, oitava do mundo, não vencia o duelo desde 2014.

(com agência AFP)