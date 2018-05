Tênis: Thomaz Bellucci garante vaga em Roland Garros

Na manhã desta sexta-feira, Thomaz Bellucci entrou em quadra pelo qualificatório de Roland Garros, conseguiu a vitória e consequentemente vaga no Grand Slam francês. O brasileiro venceu por 2 sets a 1 o belga Ruben Bemelmans, cabeça de chave 3, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/5.

Bellucci foi bem no set inicial, garantindo a primeira quebra no sexto game. O brasileiro conseguiu outra quebra no oitavo game. No segundo set, o belga, que garantiu uma quebra no terceiro e outra no quinto game, devolveu o 6/2. No set decisivo, o brasileiro mostrou firmeza na reta final, confirmou os serviços e contou com uma falha do adversário para fechar a partida.

Rogerinho garante vaga

Rogério Dutra Silva foi outro brasileiro a garantir vaga na chave principal ao vencer o sérvio Zdenek Kolar por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Essa será a quinta participação do jogador no torneio.

Com o sorteio das chaves definido, Bellucci enfrenta o argentino Federico Delbonis, número 66 do ranking, enquanto Rogerinho terá confronto difícil contra o sérvio Novak Djokovic.