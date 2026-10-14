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Esporte

Tênis: Six Kings Slam é adiado após ataques a aeroporto de Riade

Terceira edição do torneio de exibição seria realizada na próxima semana; nova data é em dezembro

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h48
Um tenista de camiseta branca e shorts pretos saca em quadra azul, com uma tela gigante ao fundo exibindo seis jogadores de tênis fantasiados de reis, segurando raquetes, e o logo Six Kings Slam
Taylor Fritz no Six Kings Slam de 2025 (Clive Brunskill/Getty Images)
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O torneio de exibição Six Kings Slam foi adiado após os ataques ao aeroporto de Riade, na Arábia Saudita. A mudança de data foi confirmada nesta quarta, 14. A competição prevista para a próxima semana na capital saudita será realizada entre 27 e 30 de dezembro na mesma sede.

Em comunicado divulgado pela Riyadh Season, a decisão foi tomada “após uma avaliação dos desafios organizacionais e logísticos” para a realização do torneio, sem mencionar os ataques ao aeroporto.

A terceira edição do torneio reúne seis tenistas entre os melhores do ranking ATP. A organização confirmou a participação de Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Learner Tien. Este último foi anunciado como substituto no lugar de Jannik Sinner, atual campeão do torneio. 

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A competição não rende pontos no ranking ATP, mas premia os participantes com valores recordes de premiação. Nas duas últimas edições, cada tenista arrebatou 1,5 milhão de dólares pela participação. O campeão ganhou um adicional de 4,5 milhões de dólares chegando aos 6 milhões de dólares no total.

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Confira o comunicado da organização:

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A Riyadh Season anunciou o adiamento da terceira edição do torneio internacional de tênis ‘Six Kings Slam’, originalmente programado para os dias 21, 22 e 24 de outubro, para o período de 27 a 30 de dezembro de 2026.

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A decisão reflete o compromisso da Riyadh Season em realizar eventos esportivos seguindo os mais altos padrões de qualidade, após uma avaliação dos desafios organizacionais e logísticos relacionados à realização do torneio e de seu possível impacto na qualidade da experiência do público.

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Novak Djokovic
Tênis
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