Tênis: Six Kings Slam é adiado após ataques a aeroporto de Riade

Ler Resumo





O torneio de exibição Six Kings Slam, que reúne estrelas como Djokovic e Alcaraz em Riade, Arábia Saudita, foi adiado para 27 a 30 de dezembro. A decisão, oficialmente ligada a “desafios logísticos”, ocorre após ataques ao aeroporto da capital. O evento, sem pontos ATP, oferece premiações recordes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O torneio de exibição Six Kings Slam foi adiado após os ataques ao aeroporto de Riade, na Arábia Saudita. A mudança de data foi confirmada nesta quarta, 14. A competição prevista para a próxima semana na capital saudita será realizada entre 27 e 30 de dezembro na mesma sede.

Em comunicado divulgado pela Riyadh Season, a decisão foi tomada “após uma avaliação dos desafios organizacionais e logísticos” para a realização do torneio, sem mencionar os ataques ao aeroporto.

A terceira edição do torneio reúne seis tenistas entre os melhores do ranking ATP. A organização confirmou a participação de Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Learner Tien. Este último foi anunciado como substituto no lugar de Jannik Sinner, atual campeão do torneio.

Continua após a publicidade

A competição não rende pontos no ranking ATP, mas premia os participantes com valores recordes de premiação. Nas duas últimas edições, cada tenista arrebatou 1,5 milhão de dólares pela participação. O campeão ganhou um adicional de 4,5 milhões de dólares chegando aos 6 milhões de dólares no total.

Continua após a publicidade

Confira o comunicado da organização:

Continua após a publicidade

“A Riyadh Season anunciou o adiamento da terceira edição do torneio internacional de tênis ‘Six Kings Slam’, originalmente programado para os dias 21, 22 e 24 de outubro, para o período de 27 a 30 de dezembro de 2026.

Continua após a publicidade

A decisão reflete o compromisso da Riyadh Season em realizar eventos esportivos seguindo os mais altos padrões de qualidade, após uma avaliação dos desafios organizacionais e logísticos relacionados à realização do torneio e de seu possível impacto na qualidade da experiência do público.”