Tênis: Rafael Nadal retoma liderança do ranking da ATP

Mesmo ausente dos últimos torneios por lesão, Rafael Nadal reassumiu o topo do ranking da ATP, divulgado nesta nesta segunda-feira. O tenista espanhol foi beneficiado pela derrota de Roger Federer, antigo dono do posto, na estreia do Masters 1000 de Miami e superou o suíço por apenas 100 pontos (8.770 a 8.670).

Nadal está recuperado da contusão na coxa direita que o manteve afastado desde o Aberto da Austrália e nesta semana enfrentará a Alemanha na Copa Davis. Na sequência, disputará a temporada de saibro, que culminará em Roland Garros, na qual tem muitos pontos no ranking a defender.

Na terceira colocação está o croata Marin Cilic, com 4.985 pontos. Quem teve o maior salto na lista foi o americano John Isner, campeão em Miami, pulando oito posições e agora ocupando o nono lugar, com 3.125.

Os dez primeiros do ranking da ATP:

.1. Rafael Nadal (ESP) 8.770 pontos.

.2. Roger Federer (SUI) 8.670 pontos.

.3. Marin Cilic (CRO) 4.985 pontos.

.4. Alexander Zverev (ALE) 4.925 pontos.

.5. Grigor Dimitrov (BUL) 4.635 pontos.

.6. Juan Martin del Potro (ARG) 4.470 pontos.

.7. Dominic Thiem (AUT) 3.665 pontos.

.8. Kevin Anderson (RSA) 3.390 pontos.

.9. John Isner (EUA) 3.125 pontos.

10. David Goffin (BEL) 3.110 pontos. EFE