Tênis: Nº 1 do mundo joga com vestido comprado em site chinês

A romena Simona Halep estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre a local Destanee Aiava, por 2 sets a 0, na terça-feira. A líder do ranking da WTA, porém, chamou mais atenção por causa de seu figurino: sem ter renovado seu contrato com a Adidas, Halep vem atuando com um vestido vermelho comprado em um site chinês.

Ela já atuou com a roupa sem nenhuma logomarca na conquista do título do torneio de Shenzhen, na semana passada. Em Melbourne, ela explicou a situação. “Estava na China e conversei com meu agente sobre como resolver o problema da falta de roupa. Vi na internet um modelo, gostei e encomendei. Em menos de 24 horas estava pronto. Foi tudo muito fácil e simples. Ele não tem nada de especial. É bem básico”, afirmou a número 1 do tênis.

Halep não revelou quanto pagou pela peça. Ela diz estar negociando com algumas marcas e não se diz incomodada com o atual figurino. “Minha equipe está trabalhando nisso, procuro nem pensar muito. Tenho algumas propostas e tenho certeza que escolherei uma marca que me agrade e que faça roupas que eu goste. Está sendo um período bem interessante para falar a verdade”, completou.

Halep ainda busca um título de Grand Slam na carreira e na próxima rodada do Aberto da Austrália enfrentará a canadense Eugene Bouchard.