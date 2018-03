Tênis: Navratilova acusa BBC de desigualdade salarial por gênero

Dona de nove títulos em Wimbledon, Martina Navratilova foi contratada pela emissora britânica BBC para comentar a disputa do Grand Slam britânico de 2017. A ex-tenista disse, em entrevista à própria BBC, nesta segunda-feira, que a emissora lhe pagou cerca 68.000 reais (15.000 libras) enquanto que o ex-tenista americano John McEnroe recebeu mais de 680.000 reais (150.000 libras) – dez vezes mais que Navratilova, para comentar o mesmo torneio.

Martina foi avisada, durante o torneio, que estava recebendo a mesma quantia que os demais comentaristas e só foi descobrir sobre a desigualdade salarial após a emissora divulgar a lista de suas estrelas mais bem pagas. “Os critérios de pagamento ainda são pautados por gênero, as vozes masculinas são mais valorizadas do que as femininas”, disse a ex-tenista.

A BBC afirmou que os tipos de contrato de McEnroe e de Navratilova eram diferentes, e que ele participava de vários programas e aparecia mais vezes do que a americana.