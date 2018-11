Tênis: Nadal sofre lesão e fica fora do ATP Finals

O espanhol Rafael Nadal anunciou nesta segunda-feira, em suas redes sociais, que não irá disputar o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas do ano. Nadal confirmou que se ausentará por causa de uma lesão no abdômen e aproveitará o tempo livre para realizar uma cirurgia no tornozelo.

“Escrevo essas palavras encerrando minha temporada. Foi um ano complicado. Muito bom no nível de tênis, mas muito ruim em relação a lesões. Fiz todo o possível para chegar em boas condições ao fim da temporada. Infelizmente, tive um problema abdominal em Paris na semana passada e e tenho um cisto no tornozelo que precisará ser removido com cirurgia”, contou Nadal, em seu Twitter.

Os escribo estas palabras como final de temporada. Ha sido un año complicado, muy bueno a nivel tenístico cuando he podido jugar y a su vez muy malo en lo que a lesiones se refiere. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) November 5, 2018

Com a desistência de Nadal, o sérvio Novak Djokovic terminará o ano na primeira colocação do ranking da ATP. Djokovic ultrapassou Nadal na última semana e não pode ser alcançado pelo suíço Roger Federer, terceiro colocado, que irá disputar o Finals.

(Com Gazeta Press)