Tênis: Nadal se mantém no topo do ranking após título em Monte Carlo

O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão do Masters 1000 de Montecarlo, no domingo, com vitória por 2 sets a 0 (com parciais de 6/3 e 6/2) sobre o japonês Kei Nishikori, se manteve na primeira colocação no ranking da ATP, na atualização desta segunda-feira. O suíço Roger Federer se manteve em segundo e o jovem alemão Alexander Zverev subiu para o terceiro lugar. Nishikori ganhou 14 colocações e está em 22º.

O 11º título de Nadal em Montecarlo foi apenas a primeira de uma série de torneios que o espanhol precisa defender para não perder a ponta novamente para Federer, que está a apenas 100 pontos do topo. O espanhol precisa confirmar os títulos de Madri, Barcelona e Roland Garros nas próximas semanas. Isso acontece porque Federer não tem nenhum ponto a defender no saibro nesta temporada.

A disputa no Top 10, contudo, não se restringe às duas primeiras posições. Nesta segunda, Zverev retomou o terceiro posto, ao desbancar o croata Marin Cilic, eliminado nas quartas de final em Montecarlo. O alemão foi mais longe, caindo somente na semifinal. O restante do Top 10 não foi alterado. Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro mantiveram suas posições: 125º e 126º, respectivamente. Thomaz Bellucci ganhou dois postos e agora ocupa o 222º lugar.

Confira a lista dos 10 primeiros colocados do ranking:

1.º – Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2.º – Roger Federer (SUI), 8.670

3.º – Alexander Zverev (ALE), 5.195

4.º – Marin Cilic (CRO), 4.985

5.º – Grigor Dimitrov (BUL), 4.950

6.º – Juan Martín del Potro (ARG), 4.470

7.º – Dominic Thiem (AUT), 3.755

8.º – Kevin Anderson (AFS), 3.390

9.º – John Isner (EUA), 3.125

10.º – David Goffin (BEL), 2.930