Tênis: Nadal reassume a liderança do ranking da ATP

Rafael Nadal assumiu pela oitava vez na carreira a liderança do ranking da ATP nesta segunda-feira, 4, um dia depois de o sérvio Novak Djokovic conquistar o título do Masters 1.000 de Paris, na França. O tenista espanhol é o segundo mais velho a alcançar a condição de número 1 do tênis mundial, com 33 anos, três a menos que o suíço Roger Federer, em 2018.

Nadal está com 9.585 pontos, contra 8.945 de Djokovic, que teve maior descarte de pontos nesta semana. Os dois, possivelmente, definirão quem ficará como líder durante o ATP Finals, que acontecerá na próxima semana, em Londres.

A dúvida, no entanto, é se o espanhol conseguirá participar do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, já que abandonou a disputa do Masters de Paris devido a problemas abdominais. O número 1 garante, no entanto, que apenas se poupou do desgaste.

O italiano Matteo Berretini, de 23 anos, subiu para a oitava posição do ranking e, por isso, foi o último classificado ao ATP Finals.

Top 10 do Ranking da ATP – novembro de 2019

1 – Rafael Nadal (9585 pontos)

2 – Novak Djoković (8945)

3 – Roger Federer – (6190)

4 – Daniil Medvedev – (5705)

5 – Dominic Thiem (5025)

6 – Stefanos Tsitsipas (4000)

7 – Alexander Zverev (2945)

8 – Matteo Berrettini (2670)

9 – Roberto Bautista Agut (2540)

10 – Gaël Monfils (2530)