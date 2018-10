Tênis: Nadal desiste em Paris e Djokovic reassume 1º lugar do ranking

Novak Djokovic nem precisou entrar em quadra nesta quarta-feira, no Masters 1000 de Paris, para reassumir o primeiro lugar do ranking da ATP depois de dois anos. O tenista sérvio assegurou a retomada do topo depois que o espanhol Rafael Nadal desistiu de disputar o torneio francês.

Djokovic chegou a ser o 22º do mundo em junho deste ano e não ocupava a primeira posição desde outubro de 2016. O sérvio teve uma forte queda de rendimento por causa de seguidos problemas físicos, que culminaram numa cirurgia em seu cotovelo direito no início deste ano. Em 2018, Djokovic conquistou os títulos de Wimbledon e do US Open.

Nadal anunciou a desistência nesta quarta, a poucas horas de sua estreia na competição francesa. O espanhol alegou ter sentido dores abdominais e sua participação no Masters foi vetada por seus médicos. Nadal tem até o dia 11 de novembro para se curar e disputar o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada e encerra o ano do circuito masculino.