Tênis: Melo e Kubot avançam à final de duplas em Sydney

O tenista brasileiro Marcelo Melo está classificado para a final da chave de duplas do Torneio de Sydney. O mineiro e o polonês Lukasz Kubot, dupla número 1 do mundo, se garantiram nesta quinta-feira na decisão do ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália com a vitória sobre o indiano Rohan Bopanna e o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/8, em 1 hora e 29 minutos.

Na final, prevista para as 3 horas (de Brasília) deste sábado, Melo e Kubot vão encarar o alemão Jan-Lennard Struff e o sérvio Viktor Troicki, que passaram nesta quinta pelo holandês Jean-Julien Rojer e pelo romeno Horia Tecau por 7/6 e 6/1.