Tênis: Marcelo Melo jogará com Kubot no Rio Open

A dupla de tênis número 1 do mundo estará no Brasil. Nesta sexta-feira, o brasileiro Marcelo Melo anunciou que jogará o Rio Open, disputado entre 19 e 25 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, ao lado de seu parceiro habitual, o polonês Lukasz Kubot.

“Vamos estar juntos no Rio. Kubot me disse que sempre gostou muito de jogar no Brasil, que adora o país e que, com certeza, será bem legal disputar novamente o Rio Open”, afirmou Marcelo, que já havia garantido presença no torneio, mas sem parceiro definido.

Esta será a segunda participação da dupla no torneio – em 2017, Melo e Kubot foram pararam nas quartas de final. O brasileiro tem como melhor resultado o vice-campeonato em 2014, jogando com o espanhol David Marrero.

Melo, de 34 anos, e Kubot, de 35, terminaram a temporada passada como parceria número 1 do mundo e atualmente dividem a liderança do ranking mundial individual de duplas da ATP. Neste ano, Melo superou Gustavo Kuerten como o tenista brasileiro com maior longevidade no topo de um ranking da ATP: 46 semanas.