Tênis: Marcelo Melo completa 50 semanas como nº 1 do mundo

O mineiro Marcelo Melo completou 50 semanas na primeira colocação do ranking da ATP, após atualização na última segunda-feira, empatado com o francês Lukasz Kubot, seu parceiro de duplas. Marcelo é o brasileiro com maior número de semanas como número 1, superando Gustavo Kuerten, que ficou 43 semanas no topo.

Depois do vice-campeonato no Masters 1000 de Indian Wells, no ano passado, Melo e Kubot foram eliminados na primeira rodada do torneio em 2018. O brasileiro disse que teve pouco tempo para se recuperar de uma lesão, que atrapalhou seu desempenho em Indian Wells, mas para o Masters 1000 de Miami, que começa nesta semana, a preparação foi melhor.

“Aproveitei esse intervalo para fazer uma bela preparação física. Já fizemos vários treinos para defender nosso título”, contou o brasileiro, campeão em Miami no passado, ao lado de Kubot.