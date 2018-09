Tênis: Marcelo Melo chega à semifinal de duplas no US Open

O tenista brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lucasz Kubot, cabeças de chave número sete no ranking de duplas da ATP, venceram os americanos Austin Krajicek e Tennys Sandgren nesta terça-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. A vitória garante o brasileiro na semifinal do Aberto dos Estados Unidos, em Nova York.

Esta é a terceira vez que o mineiro chega nesta fase do Grand Slam americano. Na semifinal, Melo e Kubot podem enfrentar o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, cabeças de chave número quatro, que jogam nesta quarta-feira, contra Radu Albot, da Moldávia, e Malek Jaziri, da Tunísia.