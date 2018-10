Tênis: Madri será sede da reformulada Copa Davis em 2019 e 2020

O zagueiro do Barcelona Gerard Piqué, presidente e fundador do grupo Kosmos – responsável pela reformulação da Copa Davis – anunciou nesta quarta-feira, em uma reunião com a Câmara Municipal de Madri, que a capital espanhola será a sede das duas próximas edições do torneio.

“É uma honra apresentar esse grande projeto da Copa Davis para 2019 e 2020, em Madri. Tive um sonho, há dois ou três anos, de criar um evento único no mundo do tênis em que os jogadores pudessem representar suas nações, suas federações”, declarou Piqué.

Depois da repescagem, em fevereiro de 2019, a fase final do torneio terá uma sede neutra, na arena Caixa Mágica, em Madri, no mês de novembro. O novo formato prevê uma fase final com 18 países divididos em seis grupos de três. Os primeiros colocados e os dois melhores segundos avançarão à fase eliminatória.

A Copa Davis foi fundada em 1900 por alunos da faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Em seu formato mais recente, ela era disputada em fases de mata-mata, com 16 países no Grupo Mundial, a primeira divisão do tênis mundial. Os demais países disputavam uma vaga na elite em competições dentro de suas zonas continentais, também em confrontos de mata-mata, na casa de uma das equipes.

(Com EFE)