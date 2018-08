Tênis: francesa leva advertência por trocar de camisa dentro da quadra

A tenista francesa Alizé Cornet, número 31 do ranking da WTA, foi advertida pelo juiz Christian Rask por tirar a camisa dentro da quadra, durante o confronto da última terça-feira, em que perdeu por 2 sets a 1 (parciais de 6/4, 3/6 e 2/6) para a sueca Johanna Larsson, número 82, pela primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos. A conduta “antidesportiva” da tenista gerou críticas ao comportamento preconceituoso dos tradicionais torneios de tênis.

Alizé Cornet voltou do vestiário com a camisa virada ao contrário. Então tirou a camisa e, em poucos segundos, a colocou de volta. O juiz considerou o ato – comum e impune no masculino – como uma conduta anti-desportiva, deixando a atleta francesa indignada.

Yesterday, @AlizeCornet received unsportsmanlike conduct.

It wasn't for what you might think… Do you agree with the call?#USOpen pic.twitter.com/LMovEcTah3 — Tennis Channel (@TennisChannel) August 29, 2018

Rapidamente, a organização do Grand Slam americano publicou um comunicado nas redes sociais. “Todos os jogadores podem trocar suas camisas quando estiverem sentados em suas cadeiras. Isso não é considerado uma violação do código. Nos arrependemos pelo que ocorreu ontem com a senhorita Cornet. Garantimos que isso não acontecerá novamente. Felizmente, ela recebeu apenas uma advertência, sem penas ou multas”.

US Open Statement on Change of Attire Policy pic.twitter.com/Kt7EcuPz1S — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2018

As regras rígidas da organização dos torneios de tênis com relação ao comportamento e uso de uniformes femininos atingiram até mesmo a ex-número 1 do ranking, a americana Serena Williams, proibida de vestir um uniforme especial que, segundo ela, tem propriedades curativas e a auxiliava em seu retorno pós-parto.