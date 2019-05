Tênis: Federer salva dois match points e bate Monfils em Madri

Roger Federer está de volta ao saibro depois de três anos e em boa forma. O tenista suíço, no entanto, teve bastante trabalho nesta quinta-feira, 9, para eliminar o francês Gael Monfils e chegar às quartas de final do Masters 1000 de Madri. Federer precisou salvar dois match points para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 7/6 (7/3), em duas horas de jogo.

Na próxima fase, Federer, de 37 anos, enfrentará o austríaco Dominic Thiem, que horas mais cedo eliminou o italiano Fabio Fognini por 2 sets a 1, 6/4 e 7/5, nesta sexta-feira , 10.

Atual terceiro colocado do ranking mundial, Federer estreou na capital espanhola com uma vitória sobre o francês Richard Gasquet. Outro suíço que garantiu classificação às quartas de final em Madri nesta quinta foi Stan Wawrinka, que derrotou o japonês Kei Nishikori, sexto cabeça de chave, por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (7/3).

O seu próximo rival sairá da partida entre o espanhol Rafael Nadal e o americano Frances Tiafoe, também programada para ocorrer neste dia de partidas na Espanha.