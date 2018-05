Tênis: Federer recupera liderança do ranking da ATP

O suíço Roger Federer recuperou a liderança do ranking mundial, mesmo sem jogar, após a derrota de Rafael Nadal nas quartas de final do Masters de Madri, onde o espanhol defendia o título. Na classificação, o sérvio Novak Djokovic aparece no 18º posto, seu pior ranking desde 2006.

Federer, número dois da ATP desde 2 de abril, não participa dos torneios europeus no saibro. O suíço prioriza mais uma vez a preparação para os campeonatos na grama. Campeão do Masters de Madri, o alemão Alexander Zverev consolidou a terceira posição na lista do tênis mundial.

Ranking ATP em 14 de maio:

1. Roger Federer (SUI) 8.670 pts (+1)

2. Rafael Nadal (ESP) 7.950 (-1)

3. Alexander Zverev (ALE) 6.015

4. Grigor Dimitrov (BUL) 4.870

5. Marin Cilic (CRO) 4.770

6. Juan Martín Del Potro (ARG) 4.540

7. Kevin Anderson (RSA) 3.660 (+1)

8. Dominic Thiem (AUT) 3.545 (-1)

9. John Isner (EUA) 3.305

10. David Goffin (BEL) 2.930

11. Pablo Carreño (ESP) 2.280

12. Sam Querrey (EUA) 2.220 (+1)

13. Roberto Bautista (ESP) 2.210 (+1)

14. Jack Sock (EUA) 2.155 (+1)

15. Diego Schwartzman (ARG) 2.130 (+1)

16. Lucas Pouille (FRA) 1.995 (+2)

17. Tomas Berdych (TCH) 1.980

18. Novak Djokovic (SRV) 1.905 (-6)

19. Kyle Edmund (ENG) 1.905 (+3)

20. Hyeon Chung (COR) 1.807 (+1)