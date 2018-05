Tênis: Federer reassume 1º lugar após derrota de Nadal em Madri

Rafael Nadal teve sua sequência de 50 sets e 21 jogos vencidos consecutivamente no saibro quebrada nesta sexta-feira, quando perdeu para o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, após 1h56 de jogo, nas quartas de final do Masters 1000 de Madri. Com a derrota de Nadal, o suíço Roger Federer reassumiu o primeiro lugar no ranking da ATP.

Thiem foi o mesmo adversário que havia vencido Nadal no Masters 1000 de Roma, no ano passado, antes do espanhol emplacar a sequência recorde no saibro. Nadal terá a chance de recuperar a liderança do ranking em mais um torneio no saibro, caso vença o título em Roma, que começa no próximo dia 20 de maio. Federer não participará.