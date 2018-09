Tênis: Federer perde para número 55 do mundo e é eliminado no US Open

O tenista suíço Roger Federer, atual segundo colocado no ranking da ATP, foi derrotado nas oitavas de final do US Open para o australiano John Millman, número 55 do mundo. Em três horas e 33 minutos de jogo, o tenista cinco vezes campeão do torneio perdeu por 3 sets a 1, 3-6, 7-5, 7-6 (9/7) e 7-6 (7/3).

No primeiro set, Federer venceu sem sustos, quebrando o saque de Millman cedo e fechando em rápido 6-3. Ele liderava a segunda parcial em 5-4, quando se iniciou o revés. Com muitos erros, o suíço sofreu a virada no set e acabou derrotado nos seguintes, após disputa do tie-break.

Durante a partida, Federer cometeu 10 duplas faltas e teve apenas 49% de acerto no primeiro saque, além de 77 erros não forçados, números incomuns na carreira do tenista.

Nas quartas de final, Millman enfrentará o sérvio Novak Djokovic, número seis do mundo, que venceu o português João Sousa por 3 sets a 0.