Tênis: Federer e Djokovic estreiam com vitória no Aberto da Austrália Na chave feminina, a americana Serena Williams avança com facilidade pela russa Anastasia Potapova Por AFP - Atualizado em 20 jan 2020, 12h35 - Publicado em 20 jan 2020, 12h33

Roger Federer, número 3 do ranking da ATP, dominou o americano Steve Johnson nesta segunda-feira 20, no primeiro dia da chave principal do Aberto da Austrália. O tenista suíço precisou apenas de uma hora e 21 minutos para eliminar seu adversário, 75º do mundo, com parciais de 6×3, 6×2 e 6×2.

A partida precisou ser interrompida momentaneamente devido a chuva, mas pôde ser rapidamente retomada com o fechamento do teto retrátil na quadra central do complexo de tênis de Melbourne. Na próxima rodada, Federer, que busca um 21º título de Grand Slam, enfrentará o vencedor do confronto entre o sérvio Filip Krajinovic e o francês Quentin Halys.

O sérvio Novak Djokovic, número 2 do mundo, teve um pouco mais de dificuldade em sua estreia no Aberto da Austrália, mas bateu o alemão Jan-Lennard Struff (37º) por 3 sets a 1, com parciais de 7×6, 2×6, 6×2 e 6×1 em pouco mais de 2h15 de partida. O atual campeão do torneio aguarda pelo vencedor do confronto entre o japonês Tatsuma Ito (146º) e o indiano Prajnesh Gunneswaran (123º).

Na chave feminina, a veterana Serena Williams, de 38 anos, não teve problemas para eliminar a russa Anastasia Potapova (90ª), 20 anos mais nova. A americana, número 8 do ranking, precisou de apenas 58 minutos para construir a uma vitória sólida por 6×0 e 6×3. Serena enfrentará a eslovena Tamara Zidansek, número 70 do mundo, na segunda rodada.

Publicidade

Já a outra irmã Williams, Venus, foi derrotada pela compatriota Cori “Coco” Gauff, sensação da temporada passada – entre as adversárias havia uma diferença de 24 anos. Coco, de somente 15 anos, venceu a americana de 39 anos por dois sets a zero (7×6 e 6×3). Lembrando que Gauff surgiu para o mundo em 2019, ao vencer a própria Venus Williams na primeira rodada de Wimbledon.

Confira os resultados desta segunda-feira no Aberto da Austrália

Simples masculino – primeira rodada:

Matteo Berrettini (ITA) x Andrew Harris (AUS) 6-3, 6-1, 6-3

Ricardas Berankis (LTU) x Roberto Carballés (ESP) 6-4, 6-2, 6-2

Publicidade

Sam Querrey (EUA) x Borna Coric (CRO) 6-3, 6-4, 6-4

Guido Pella (ARG) x John-Patrick Smith (AUS) 6-3, 7-5, 6-4

Grégoire Barrère (FRA)x Mohamed Safwat (EGY) 6-7 (8/10), 7-6 (7/1), 6-4, 7-6 (7/5)

Márton Fucsovics (HUN) x Denis Shapovalov (CAN/N.13) 6-3, 6-7 (7/9), 6-1, 7-6 (7/3)

Publicidade

Grigor Dimitrov (BUL) x Juan Ignacio Londero (ARG) 4-6, 6-2, 6-0, 6-4

Roger Federer (SUI) x Steve Johnson (EUA) 6-3, 6-2, 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE) x Salvatore Caruso (ITA) 6-0, 6-2, 6-3

Philipp Kohlschreiber (ALE) x Marcos Giron (EUA) 7-5, 6-1, 6-2

Publicidade

Daniel Evans (GBR) x Mackenzie McDonald (EUA) 3-6, 4-6, 6-1, 6-2, 6-3

Yoshihito Nishioka (JPN) x Laslo Djere (SRV) 6-4, 3-6, 6-2, 7-6 (7/1)

Novak Djokovic (SER) x Jan-Lennard Struff (ALE) 7-6 (7/5), 6-2, 2-6, 6-1

Simples feminino – primeira rodada:

Publicidade

Ashleigh Barty (AUS) x Lesya Tsurenko (UCR) 5-7, 6-1, 6-1

Lin Zhu (CHN) x Viktorija Golubic (SUI) 4-6, 6-1, 7-6 (10/5)

Julia Görges (ALE) x Viktória Kužmová (SVK) 6-1, 6-2

Petra Martic (CRO) x Christina McHale (EUA) 6-3, 6-0

Publicidade

Ekaterina Alexandrova (RUS) x Jil Teichmann (SUI) 6-4, 4-6, 6-2

Barbora Krejcíková (TCH) x Kaia Kanepi (EST) 7-6 (7/3), 2-6, 6-3

Paula Badosa (ESP) x Johanna Larsson (SUE) 6-1, 6-0

Petra Kvitova (REP) x Katerina Siniaková (TCH) 6-1, 6-0

Publicidade

Naomi Osaka (JPN) x Marie Bouzková (TCH) 6-2, 6-4

Saisai Zheng (CHN) x Anna Kalinskaya (RUS) 6-3, 6-2

Cori Gauff (EUA) x Venus Williams (EUA) 7-6 (7/5), 6-3

Sorana Cirstea (ROM) x Barbora Strycova (REP) 6-2, 7-6 (7/5)

Publicidade

Shuai Zhang (CHN) x Sloane Stephens (EUA) 2-6, 7-5, 6-2

Caty McNally (EUA) x Samantha Stosur (AUS) 6-1, 6-4

Ann Li (EUA) x Lizette Cabrera (AUS) 7-6 (7/4), 7-6 (12/10)

Sofia Kenin (EUA) x Martina Trevisan (ITA) 6-2, 6-4

Publicidade

Caroline Wozniacki (DIN) x Kristie Ahn (EUA) 6-1, 6-3

Tamara Zidanšek (SLO) x Na-Lae Han (COR) 6-3, 6-3

Serena Williams (EUA) x Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-3

(Com AFP)