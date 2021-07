Tênis: Federer anuncia que não disputará a Olimpíada de Tóquio

Em uma mensagem divulgada em suas redes sociais, Federer se mostrou frustrado com a ausência em Tóquio e disse planejar retornar ainda este ano para a disputa do US Open, o último Grand Slam da temporada.

“Durante a temporada de quadra de grama, infelizmente experimentei um problema no joelho e aceitei que deveria me retirar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Estou muito desapontado, pois foi uma honra e o ponto alto da minha carreira cada vez que representei a Suíça. Já comecei a reabilitação na esperança de retornar à turnê ainda neste verão. Desejo muita sorte a toda a seleção suíça e vou torcer muito de longe. Como sempre, Hopp Schwiz!”

Continua após a publicidade

Federer tem em seu currículo uma medalha de ouro em duplas em Pequim-2008 e uma prata em simples em Londres-2012. Além dele, outras estrelas do tênis com Rafael Nadal, Dominic Thiem e Serena Williams não participarão dos Jogos, que começam no próximo dia 23.