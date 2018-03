Tênis: Del Potro volta a vencer. Com ajuda de psicológo

Juan Martin Del Potro derrotou Roger Federer na final Indian Wells no domingo, depois de salvar três match points em mais de duas horas de partida para vencer seu primeiro Masters 1000 da carreira. Mas o argentino não superou apenas problemas dentro da quadra para marcar 6/4, 6/7/ e 7/6, quebrando a invencibilidade de 17 partidas de Federer em 2018 e subindo para a 6ª colocação no ranking da ATP.

Del Potro passou por sérios problemas físicos e psicológicos desde sua conquista do US Open, em 2009, também jogando a final do grand slam contra Federer. Apesar de aparentar estar 100% recuperado fisicamente neste ano, contratou um psicólogo para superar o término do seu namoro com a atriz e cantora argentina Jimena Baron, e a morte de seu cachorro, Cesar, um Terra Nova preto, em fevereiro.

“Ainda estou tremendo, estou nervoso. É como um sonho, depois de todos os problemas que passei”, declarou Del Potro, após o título em Indian Wells.