Tênis de mesa: Hugo Calderano vence o número 1 do mundo

O brasileiro Hugo Calderano, de 21 anos, obteve nesta quinta-feira uma vitória histórica para o tênis de mesa nacional. Ele derrotou o número 1 do mundo, o alemão Timo Boll, por 4 sets a 1, com parciais de 11/9, 11/9, 11/8, 7/11 e 12/10, nas oitavas de final do Aberto do Catar. O brasileiro já havia derrotado o alemão em outra oportunidade, há quatro anos, quando o rival era o nono melhor do mundo.

Calderano chegou às quartas de final de uma etapa Platinum do Circuito Mundial, equivalente a um grand slam do tênis. Ele vai encarar o japonês Tomokazu Harimoto, 12° do mundo, neste sábado. Se avançar, pega o vencedor da partida entre o chinês Lin Gaoyuan (4°) e Wong Chun Ting (6°), de Hong Kong.

Esta foi a maior vitória da carreira de Calderano. Em janeiro, ele conquistou o bronze no Aberto da Hungria, primeira etapa do Circuito Mundial. Em fevereiro, alcançou o 15° lugar no ranking, melhor colocação de um latino-americano em todos os tempos. E ainda ajudou o Brasil a alcançar as quartas de final da Copa do Mundo por equipes.

Antes dessa vitória, o brasileiro tinha como melhor resultado um triunfo sobre o então sétimo colocado do ranking, Wong Chun Ting, no mês passado. Calderano foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2014, ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015 e o nono lugar na Olimpíada do Rio 2016, melhor resultado olímpico da história do Brasil no tênis de mesa. No Circuito Mundial, são dez medalhas: quatro ouros, três pratas e três bronzes.

