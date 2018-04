Tênis de mesa: Hugo Calderano se aproxima do top 10 mundial

O mesa-tenista brasileiro Hugo Calderano assumiu o 12º lugar no ranking mundial divulgado pela Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Essa é a melhor colocação de um brasileiro na história da modalidade. O vice-campeonato conquistado no Aberto do Catar, torneio equivalente a um Grand Slam no tênis de quadra, foi fundamental para a ascensão na classificação.

Após se tornar uma das revelações brasileiras na Olimpíada Rio 2016, quando ficou no 9º lugar, Calderano, de 21 anos, faz a melhor temporada da carreira. Chegou à semifinal do Aberto da Hungria, em janeiro, e conquistou o vice-campeonato do Aberto do Catar, em março, derrotando o alemão Timo Boll, então número 1 do mundo, nas oitavas de final.

O brasileiro começou o ano na 17ª colocação e já subiu cinco posições, chegando próximo aos 10 melhores do mundo, ficando a apenas 800 pontos do francês Simon Gauzy, 10º colocado. Em maio, ele volta a disputar um dos maiores torneios do circuito, em Shenzhen, na China.