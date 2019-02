Tênis de mesa do Brasil é eliminado no masculino e feminino

Nesta sexta-feira teve início a primeira rodada do tênis de mesa por equipe nos Jogos Olímpicos de Londres. E o Brasil não teve nenhum motivo para comemorar. Na disputa das mulheres, o time do Brasil perdeu para a Coreia do Sul por 3 jogos a 0. Primeiro, Caroline Kumahara não conseguiu passar de Kyungah Kim e perdeu per 3 sets a 0 (parciais de 2/11, 3/11 e 6/11). Na sequência, Lin Gui caiu para Hajung Seok também por 3 a 0 (8/11, 5/11 e 8/11). Por último, foi a vez da dupla Ligia Silva e Lin Gui ser derrotada por 3 sets a 0 para Miyoung Park e Kyungah Kim, com 5/11, 5/11 e 6/11.

Já o time masculino foi eliminado pelos representantes de Hong Kong. Hugo Hoyama começou perdendo para Tianyi Jiang por 3 sets a 1 (5/11, 11/8, 6/11 e 2/11). Em seguida, Thiago Monteiro não resistiu ao jogo de Peng Tang e caiu também com 3 a 0 (8/11, 2/11 e 9/11). Para sacramentar a eliminação verde e amarela, a dupla formada por Thiago Monteiro e Gustavo Tsuboi foi superada por Chu Yan Leung e Tianyi Jiang por 3 sets a 1, com 12/10, 3/11, 5/11 e 6/11.

Agora, nas quartas de final do feminino, as representantes coreanas pegam o time de Hong Kong, que eliminou a Áustria. Já no masculino, a equipe de Hong Kong espera o vencedor entre Japão e Canadá para conhecer os adversários da próxima fase.