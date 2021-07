Atleta mais jovem da Olimpíada perde para rival 27 anos mais velha

A síria Hend Zaza, de apenas 12 anos, a atleta mais jovem atleta a competir nos Jogos Olímpicos de Tóquio foi eliminada na primeira rodada do tênis de mesa na noite desta sexta-feira, 23. Ela foi derrotada pela austríaca Liu Jia, que tem mais que o triplo de sua idade (39 anos) por 4 a 0.

No fim, Zaza pediu uma selfie com a adversária para guardar de recordação. Ela tornou-se a atleta mais jovem a competir nos Jogos Olímpicos desde o espanhol Carlos Front, de 11 anos, em Barcelona-1992.

12-year old Syrian table tennis player Hend Zaza, the youngest Olympian at the Tokyo Games, hugs and takes a selfie with Austria’s Liu Jia, who is 39 and won their opening match: pic.twitter.com/zrzUezNnSS

— James Wagner (@ByJamesWagner) July 24, 2021