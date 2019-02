Tênis: como e onde assistir aos jogos do Brasil na Copa Davis

A seleção brasileira de tênis enfrenta a partir desta sexta-feira, 1º, o time da Bélgica na primeira fase da reformulada Copa Davis. Após acumular tropeços e decepções nos últimos anos, o time brasileiro é favorito para superar uma desfalcada Bélgica, que não terá David Goffin, ex-top 10 do ranking. O vencedor garante vaga na fase final. Nesta sexta, duas partidas serão disputadas a partir das 16 horas com os confrontos entre Thiago Monteiro e Arthur de Greef, e de Rogério Dutra Silva contra Kimmer Coppejans, ambos com transmissão do canal de TV paga Bandsports.

No sábado, o Bandsports volta a transmitir o duelo do Brasil contra os belgas. A partir das 14 horas, acontece a partida de duplas, em que Bruno Soares e Marcelo Melo representam o Brasil, enquanto Sander Gille e Joran Vliegen defendem a Bélgica. Ainda no sábado, estão programadas as partidas entre Thiago Monteiro e Kimmer Coppejans, e entre Rogerinho e Arthur de Greef.

As partidas estão marcadas para a quadra de saibro montada no Ginásio do Sabiazinho, em Uberlândia (MG). Caso se classifique, o Brasil disputará a segunda fase em novembro, na cidade de Madri, na Espanha. Serão seis grupos com três times cada. Os vencedores e os dois melhores segundos colocados avançam para as quartas de final do torneio.